«Знает врагов в лицо». Работу российских систем ПВО показали на видео

Российские военнослужащие в ходе специальной операции на Украине четко выполняют задачи, поставленные высшим командованием, по демилитаризации соседней страны. Воздух надежно прикрыт системами противовоздушной обороны. Видео с их работой показал телеканал «Звезда».

Основную силу представляют комплексы С-300. На кадрах видно, как после получения координат цели расчет быстро приводит систему в боевую готовность и осуществляет залп.

Не менее важную роль выполняют радиолокационные комплексы, которые сканируют небо на предмет появления самолетов, беспилотных аппаратов или ракет неприятеля. Эти системы вооружения не имеют, однако надежно прикрыты со всех сторон зенитно-ракетными комплексами «Панцирь» и «Тор».

Военные шутят, что «Тор» знает каждого своего врага в лицо, что делает его сверхнадежным щитом в условиях боевых действий.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил накануне, что отечественные ПВО сбили 21 украинский беспилотник за сутки.