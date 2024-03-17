Спецоперация 17 марта 2024, 05:49 Российский вертолет Ми-8 сбил дрон ВСУ в зоне СВО Российский вертолет МИ-8 ликвидировал украинский дрон на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские вертолетчики обнаружили и сбили из стрелкового оружия украинский беспилотник на Купянском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на летчика-штурмана Ми-8 с позывным Бонд.

«Группа огневой поддержки сбила его. После чего выполнили противоракетный маневр и ушли на безопасное расстояние», — рассказал он.

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Летчик добавил, что экипаж Ми-8 готов к дальнейшей работе.

Ранее военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил о гибели «лучшего дронщика Украины» Алексея Самчука с позывным Каркаде на Донецком направлении в зоне СВО.

Ранее российское Минобороны сообщило о нанесении 50 групповых ударов по украинским военным объектам с 9 по 15 марта. Российские бойцы успешно поразили пункты дислокации подразделений противника, формирований националистов и иностранных наемников.

Кроме того, ВС РФ уничтожили несколько складов ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением в районе населенных пунктов Концедаловки, Подоли и Ковшаровкина на Купянском направлении.