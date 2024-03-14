Мир 14 марта 2024, 08:04 Российские военные уничтожили несколько складов ВСУ на Купянском направлении Марочко: ВС России уничтожили несколько складов ВСУ на Купянском направлении

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Несколько украинских складов за сутки были уничтожены комбинированными ударами ВС России в трех населенных пунктах на Купянском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на осведомленный источник. Его слова привело РИА «Новости».

Он указал, что речь идет о складах с ракетно-артиллерийским вооружением в районе Концедаловки, Подоли и Ковшаровки. Марочко подчеркнул, что ВСУ использовали под хранение снарядов гражданские объекты. Они продолжают прятать вооружение рядом с жилыми постройками.

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Ранее российские военные взяли в качестве трофея подбитый вертолет ВСУ, а также американскую БМП Bradley. Украинская армия вынуждена отходить назад под натиском ВС России, как это происходило под Авдеевкой.