Важное 15 марта 2024, 16:21 Российские бойцы за неделю нанесли 50 групповых ударов по украинским военным объектам Минобороны: 50 групповых ударов нанесли за неделю по военным объектам Украины РИА «Новости»

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Вооруженные силы России с 9 по 15 марта нанесли 50 групповых ударов по военным объектам Украины. Для этого применяли высокоточное оружие, РСЗО и беспилотники, сообщили в Минобороны.

Целями для групповых ударов стали объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ, цеха ремонта вооружения и военной техники, склады хранения беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналы и базы горюче-смазочных материалов.

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Кроме того, российские бойцы поражали пункты дислокации подразделений противника, формирований националистов и иностранных наемников.

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

В общей сложности с начала проведения СВО подразделения ВС РФ уничтожили уже 577 самолетов ВСУ, 269 вертолетов, 15 573 БПЛА, 486 ЗРК, 15 496 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин РСЗО, свыше 8400 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 764 единицы специальной военной автомобильной техники.