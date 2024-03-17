17 марта 2024, 02:46
«Лучшего дронщика» ВСУ ликвидировали под Кременной
Военкор Татаринов: ВС РФ ликвидировали лучшего оператора дронов ВСУ в зоне СВО
Российские военные ликвидировали оператора дронов ВСУ Алексея Самчука с позывным Каркаде в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.
«Ликвидирован лучший дронщик Украины с позывным Каркаде, Алексей Самчук», — написал военкор.
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При этом военкор не уточнил, где и при каких обстоятельствах погиб Самчук. Известно только, что на Донецком направлении, где-то под Кременной.
Украинский журналист Дмитрий Гордон*, объявленный в розыск в России, подтвердил факт гибели Самчука. При этом добавил, что на 19 марта последний запланировал свадьбу.
Гордон* отметил, что кинооператор Самчук закончил в прошлом году университет и отправился на фронт добровольцем. Он служил в 12-й бригаде специального назначения Нацгвардии «Азов»**.
В феврале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о гибели элитного офицера сил специальных операций ВСУ Андрея Литюги с позывным Хабиб в зоне спецоперации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
**Организация, признанная террористической в России.
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ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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