Спецоперация 17 февраля 2024, 23:13 Российский триколор установили на здании администрации освобожденной Авдеевки RT: на здании администрации Авдеевки украинский флаг заменили на российский Freepik

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Российские бойцы сняли с администрации города Авдеевка украинский флаг и повесили российский триколор. Видео из освобожденной Авдеевки разместил в Telegram-канале телеканал RT.

«Вместо украинского флага — российский триколор: бойцы ВС РФ заменили полотно на здании администрации освобожденной Авдеевки», — сказано в сообщении.

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Министр обороны России Сергей Шойгу официально доложил в Кремле о полном взятии под контроль Авдеевки. Глава ведомства отметил, что освобождение этого населенного пункта отодвинуло линию фронта от Донецка, что обезопасило город от ударов ВСУ.

Российская армия приступила к зачистке Авдеевки от остатков ВСУ. Украинская армия за сутки потеряла около 1500 единиц личного состава, отметил Шойгу. Город удалось покинуть только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков.