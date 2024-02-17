Спецоперация 17 февраля 2024, 23:04 Армия России приступила к окончательной зачистке Авдеевки от остатков ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска приступили к окончательной зачистке Авдеевки от остатков ВСУ, в частности от подразделений, засевших на местном коксохимическом комбинате. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

«В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате», — уточнило ведомство.

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Российская армия освободила территорию площадью 31,75 квадратных километра. По данным ведомства, ВСУ потеряли в боях за Авдеевку более 1500 боевиков. Украинские военные бежали, бросая военную технику и вооружение.

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта до Донецка, подчеркнули в Минобороны. Войска группировки войск «Центр» продолжили наступать, чтобы полностью зачистить Донецкую Народную республику от украинских националистов.

Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором брошенный в Авдеевке раненый боевик ВСУ пожаловался родным, что обещанная машина эвакуации не приехала. По его словам, в окопе остались шестеро солдат.