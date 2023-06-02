02 июня 2023, 18:29
Российский истребитель Су-35 обнаружил и уничтожил самолет ВСУ в зоне СВО
Минобороны: Су-35 ВКС РФ уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации
Экипаж российского истребителя Су-35 обнаружил и уничтожил самолет ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. На кадрах, опубликованных ведомством, виден процесс подготовки к полету, момент уничтожения и возвращения самолета на базу.
Летательный аппарат противника военные обнаружили во время патрулирования и прикрытия бомбардировщиков и штурмовых самолетов.
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«Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса», — добавили в ведомстве.
В среду, 31 мая, российская авиация ударила бомбами и ракетами по лагерю первой бригады спецназначения Украины в зоне специальной военной операции. Также под ударом оказались места сосредоточения военных, техники и вооружений.
Ранее Минобороны поделилось кадрами боевой работы расчетов 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» в зоне проведения спецоперации. А глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения боевиков ВСУ дронами под Ореховом.
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