27 мая 2023, 07:50
Боевую работу расчетов гаубиц «Мста-Б» в зоне СВО показали на видео
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц «Мста-Б» ЗВО в зоне СВО
Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации. В ведомстве такие подразделения назвали костью в горле для ВСУ.
«Российские гаубицы на переднем крае линии соприкосновения — кость в горле для ВСУ», — уточнили в министерстве.
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Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» сковывают маневры подразделений и уничтожают ключевые узлы укрепрайонов противника.
В ведомстве подчеркнули, что расчеты отличает слаженность, сосредоточенность и нацеленность на Победу. Каждый боец знает свою задачу, готов подстраховать товарища, а при необходимости — встать на его место.
«Мы готовы ко всему», — признались солдаты расчетов гаубиц.
Ранее Минобороны показало на видео работу специалистов службы горюче-смазочных материалов ЗВО. В ведомстве назвали подразделения МТО — кровеносной системой войск.
Минобороны РФ
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