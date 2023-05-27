Армия 27 мая 2023, 07:50 Боевую работу расчетов гаубиц «Мста-Б» в зоне СВО показали на видео Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц «Мста-Б» ЗВО в зоне СВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации. В ведомстве такие подразделения назвали костью в горле для ВСУ.

«Российские гаубицы на переднем крае линии соприкосновения — кость в горле для ВСУ», — уточнили в министерстве.

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Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» сковывают маневры подразделений и уничтожают ключевые узлы укрепрайонов противника.

В ведомстве подчеркнули, что расчеты отличает слаженность, сосредоточенность и нацеленность на Победу. Каждый боец знает свою задачу, готов подстраховать товарища, а при необходимости — встать на его место.

«Мы готовы ко всему», — признались солдаты расчетов гаубиц.

Ранее Минобороны показало на видео работу специалистов службы горюче-смазочных материалов ЗВО. В ведомстве назвали подразделения МТО — кровеносной системой войск.