Спецоперация 30 мая 2023, 01:28 Кадыров показал кадры уничтожения боевиков ВСУ дронами под Ореховом Глава Чечни Кадыров заявил об уничтожении дронами боевиков ВСУ под Ореховом

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился кадрами работы батальона «Юг-Ахмат». На видео запечатлено уничтожение машин ВСУ российскими беспилотниками.

Кадыров отметил, что в последнее время украинские боевики активизировались на Запорожском направлении. Вражеские диверсионные группы постоянно делают вылазки по направлению сил России. Но их всегда встречают наши дроны.

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«При помощи БПЛА сотрудники батальона „Юг-Ахмат“ с поразительной точностью таранят вражеские цели — пикапы с переносным вооружением, грузовые автомобили с боеприпасами и живой силой. Уничтожение врага на этой территории идет полным ходом», — написал Кадыров.

Ранее он рассказал, что участниками СВО из Чеченской Республики стали 26 тысяч человек. При этом треть из них — добровольцы. В эти дни на передовой находится более семи тысяч чеченских ребят, а в тылу идет формирование еще двух полков по линии Минобороны.