Спецоперация 31 мая 2023, 08:50 Бригаду спецназа Украины настигли бомбы группировки войск «Запад» Минобороны: авиация ВС России ударила по первой бригаде спецназначения Украины Пресс-служба Минобороны

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Российская авиация ударила бомбами и ракетами по лагерю первой бригады спецназначения Украины в зоне проведения спецоперации. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил об этом РИА «Новости».

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации первой бригады специального назначения», — сказал он.

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Места сосредоточения военнослужащих, техники и вооружений 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад тоже стали целью ударов. Российские военные поразили за сутки подразделения территориальной обороны, сорвали пять попыток ротации подразделений на передовой.

Артиллеристы, по словам Сергея Зыбинского, уничтожили два минометных расчета у населенных пунктов Старица и Вишневое, гаубицы Д-20 и Д-30 — у Лозовой и Западной. Удары нанесли из гаубиц «Акация» и «Мста-С».

Группировка войск «Центр» сорвала четыре попытки ВСУ атаковать у Серебрянского лесничества в ЛНР, вскрыла позиции ствольной артиллерии и пять минометных расчетов.