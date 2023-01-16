Спецоперация 16 января 2023, 14:34 «Бежали в панике». ВСУ бросили в Соледаре оружие, технику и тела своих боевиков НМ ДНР рассказала о бегстве ВСУ из Соледара РИА «Новости»

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ВСУ покинули Соледар в панике, оставив на позициях большое количество оружия и боеприпасов. Такие данные распространила в своем Telegram-канале Народная милиция Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, ВСУ бросили в городе тела своих боевиков. Почти на всей территории Соледара можно видеть поврежденную и уничтоженную технику противника, оборудование, боеприпасы и оружие.

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«Все это было брошено националистами, в панике убегавшими из Соледара», — подчеркнули в НМ ДНР.

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О полном освобождении Соледара объявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он уточнил, что подразделения ВС РФ завершили освобождение города от ВСУ вечером 12 января.

Конашенков отметил, что взятие под контроль Соледара позволило отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске. Противника удастся заблокировать и взять в котел.

Западные СМИ тут же отреагировали на эти данные, начав публиковать фейковую информацию со ссылкой на украинских чиновников. Некоторые журналисты умудрились перепутать при этом Соледар с Артемовском, отметил публицист Иван Новоселов.