Спецоперация 16 января 2023, 21:46 Пушилин заявил о хороших результатах российских бойцов под Авдеевкой Врио главы ДНР Пушилин: российские бойцы показывают хорошие результаты под Авдеевкой РИА «Новости»

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Бойцы подразделения первого армейского корпуса ДНР показывают хорошие результаты в боях под Авдеевкой. Об этом заявил врио главы народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Что касается Авдеевского направления, там очень хорошие результаты показывают и 11-й полк, и первая бригада. Ребята улучшают позиции», — сказал он в видеообращении.

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Как отметил Пушилин, в ближайшие дни российские войска должны освободить от украинских националистов ряд населенных пунктов.

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«К этому есть все перспективы. Мы видим, что ребята днем и ночью делают невозможное, улучшая позиции», — подчеркнул врио главы ДНР.

Ранее Пушилин высказался по вопросу предоставления материальной помощи эвакуированным жителям Соледара. Он заявил, что возможность единовременной выплаты рассмотрят в кратчайшие сроки. Врио главы республики провел с жителями Соледара встречу в Шахтерске.

Вечером 11 января российские войска установили контроль над Соледаром. Информацию об этом подтвердили в Минобороны. При этом президент Украины Владимир Зеленский отрицал отступление ВСУ.