Спецоперация 16 января 2023, 22:10 Российские силы улучшили позиции под Соледаром Врио главы ДНР Пушилин заявил об улучшении позиций российских сил под Соледаром РИА «Новости»

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Российские силы заканчивают зачистку Соледара и укрепляют позиции в его окрестностях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Вагнеровцы» проводят дозачистку. И я скажу больше, что в окрестностях Соледара уже есть определенное улучшение позиций», — сказал Пушилин в своем видеообращении.

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В столкновениях под Авдеевкой хорошие результаты показывают бойцы подразделения первого армейского корпуса ДНР, ранее заявлял Пушилин. По его словам, российские войска в ближайшие дни должны освободить от украинских националистов несколько населенных пунктов.

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил о полном освобождении Соледара. Подразделения ВС РФ завершили его вечером 12 января, уточнил он.

Взятие под контроль Соледара позволило отрезать пути снабжения украинских военных в Артемовске. Как позже сообщила Народная милиция ДНР, ВСУ покинули город в панике. Они оставили на позициях большое количество оружия и боеприпасов.