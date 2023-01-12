Спецоперация 12 января 2023, 12:00 Российские войска продвинулись на Авдеевском направлении и под Артемовском Советник врио главы ДНР Кимаковский объявил о серьезном продвижении в районе Артемовска РИА «Новости»

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Российская артиллерия стала работать эффективней, благодаря чему войскам удалось сократить количество обстрелов Донецка, добиться продвижения на Авдеевском направлении и в районе Артемовска. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил об этом в эфире «Соловьев live», рассказали «Известия».

«Есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска», — сказал он.

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Артиллерия стала успешней подавлять украинские войска, в некоторых местах. По словам Кимаковского, боевики ВСУ не могут выйти из окопов. Благодаря этому удалось сократить количество обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины по Донецку и пробиться вперед.

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В среду стало известно, что российские войска взяли под контроль поселок Подгородное недалеко от Артемовска и освободили Соледар. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что мирных жителей вывели, а боевиков, которые отказались сдаваться в плен, уничтожили. По его словам, в Артемовске ВСУ создали сотни линий обороны, и это тормозит продвижение.