Спецоперация 03 января 2023, 09:30 «Пятьсот линий обороны». Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске Пригожин: продвижению в Артемовске мешают сотни линий обороны противника РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, что тормозит продвижение. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

Он обратил внимание, что в Артемовске крепости созданы практически в каждом доме. На их взятие, как правило, уходит не один день. Иногда за один дом приходится воевать неделями. И после взятия очередного объекта не приходится говорить, что оборона ВСУ прорвана.

Реклама

«Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна. И таких линий обороны сколько в Артемовске? Если сказать, что 500, наверное, не ошибемся. Каждые 10 метров — рубеж обороны», — уточнил Евгений Пригожин.

Реклама

Командир отряды группы с позывным Механ рассказал, что встретил Новый год на фронте.

«И даже в Новый год приходится много работать, и после Нового года будет много работы. Но мы все равно идем вперед», — добавил он.

Ранее Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» захватили много пленных во время СВО.