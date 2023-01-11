11 января 2023, 11:10
Российские военные освободили поселок в пригороде Артемовска
Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении поселка Подгорное около Артемовска
ВС России взяли под контроль поселок Подгородное в ДНР, он находится в пригороде Артемовска. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в своем Telegram-канале.
«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», — сказано в сообщении.
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Ранее в среду врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о переломном моменте в борьбе за освобождение республики. По его словам, шансы взять под контроль Артемовск и Северск выросли, за Артемовск сейчас идут серьезные бои.
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Накануне бойцы группы «Вагнер» освободили Соледар. Основатель ЧВК Евгений Пригожин отметил, что в центре города продолжаются бои.
Кроме того, российские силы 9 января освободили населенный пункт Бахмутское, он расположен рядом с Соледаром и Артемовском, который киевский режим называет Бахмутом.
ДНР
Артемовск
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