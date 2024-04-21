Важное 21 апреля 2024, 13:52 Российские войска поразили украинский цех производства беспилотников Минобороны: ВС России поразили цех производства беспилотников ВСУ РИА «Новости»

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Российские силы поразили цех производства беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

Кроме того, ВС России нанесли эффективный удар по украинской радиолокационной станции кругового обзора с фазированной антенной решеткой «Пеликан» и поразили живую силу и технику противника в 104 районах.

Стало известно также об уничтожении самолета МиГ-29 украинских воздушных сил на аэродроме Днепр, пункта управления ВСУ и пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Средства ПВО в течение суток сбили 194 беспилотных летательных аппарата противника и восемь снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS.

Подразделениям войск группировки «Южная» удалось освободить Богдановку в Донецкой Народной Республике и улучшить положение по переднему краю на линии боестолкновения. Силы группировки войск «Центр» также улучшили тактическое положение за последние сутки, нанеся поражение ВСУ в районах двух населенных пунктов в ДНР и отразив две контратаки украинской армии.