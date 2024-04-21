Важное 21 апреля 2024, 13:38 ВС России ликвидировали украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Российские силы уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Днепр. Об этом информировало Минобороны.

Помимо этого, ВС России поразили пункт управления ВСУ, пусковую установку ЗРК С-300ПС и радиолокатор обнаружения воздушных целей. Этого удалось добиться силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.

Сообщается также, что за сутки ВСУ потеряли до 440 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Юг». Помимо этого, группировка освободила Богдановку в ДНР, отразила две контратаки у Часова Яра и Красного и поразила живую силу и технику механизированной бригады ВСУ возле Красногоровки в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение на линии боестолкновения, отразив восемь украинских контратак и нанеся армии противника комплексное поражение в окрестностях Ленинского и Новокалинова в ДНР. В результате ВСУ потеряли до 360 бойцов.