Важное 21 апреля 2024, 13:25 Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение МО: подразделения «Центра» улучшили тактическое положение и поразили бригаду ВСУ РИА «Новости»

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Подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Помимо этого, российские войска нанесли комплексное поражение живой силе и технике бригад украинской армии в районах населенных пунктов Ленинское и Новокалиново Донецкой Народной Республики.

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«За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп <…> бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Шумы, Новгородское и Первомайское», — передали в оборонном ведомстве.

Вооруженные силы Украины потеряли до 360 боевиков, авто и гаубицу М777 американского производства. Также Украина лишилась склада топлива для военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская группировка войск «Юг» лишила ВСУ более чем 400 бойцов за сутки и отразила две контратаки. Военные армии России также улучшили положение по переднему краю.