Важное 27 апреля 2023, 09:40 Российские войска полностью заняли трассу снабжения ВСУ в Артемовске Пушилин: войска России захватили последний участок трассы снабжения ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Снабжение Вооруженных сил Украины в Артемовске по трассе на северо-запад перекрыли. Российские силы взяли под контроль ее последний участок, объявил в эфире «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.

«На участке трассы в направлении Хромова ситуация находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога», — сказал он.

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Украинские подразделения, по словам Дениса Пушилина, продолжили перемещаться даже под обстрелами и терять при этом часть своих резервов.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продвинулись в захвате трассы О-0506 и лесополосы вдоль нее, заявили 24 апреля военкоры «Русской весны». Она оставалась последней линией снабжения украинской группировки в Артемовске. Возле дороги образовался один из двух огневых котлов, второй — в районе самого Хромова к северо-западу от города. За эти территории устроили ожесточенные бои.

Бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос признал, что украинская армия понесла в Артемовске большие потери. Он объяснил это ошибкой при подготовке к обороне — стоило укреплять не только подходы, но и сам город.