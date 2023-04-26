Спецоперация 26 апреля 2023, 08:25 Украинский генерал заявил о больших потерях ВСУ в Артемовске Украинский генерал Кривонос заявил о больших потерях ВСУ в Артемовске Фото: Минобороны Украины

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Украинские силы понесли большие потери в Артемовске, ведь военное руководство страны не занималось подготовкой города к обороне. Такое заявление сделал бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в беседе с Пятым каналом.

По его словам, Украина сейчас платит «страшную цену» за город из-за того, что некоторые допустили ошибки.

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«В Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.) нужно было готовить не просто подходы к городу, а сам город готовить к обороне. Это то, что не было проведено качественно, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что мы несем достаточно большие потери», — подчеркнул Кривонос.

Он высказал мнение, что украинским военным следовало оставить Артемовск еще в прошедшем феврале. Сейчас положение ВСУ там ухудшается из-за «невозможности навязать собственную инициативу». Генерал добавил, что в стране существуют большие проблемы с подготовкой мобилизованных.

Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются более полугода. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал на прошлой неделе, что российские бойцы взяли под контроль уже почти 90% города.