Спецоперация 26 апреля 2023, 21:30 Два котла с бойцами ВСУ и западными наемниками образовались в Артемовске — СМИ Ситников: в Артемовске уже образовались два котла с самостийщиками и наемниками из ВСУ РИА «Новости»

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Обозреватель «Свободной прессы» Александр Ситников сообщил, что российские войска прорвали первую линию обороны ВСУ к северу от Хромова под Артемовском (украинское название — Бахмут). Несколько бригад теробороны оказались в итоге в окружении, украинские СМИ предрекают им гибель.

Из-за украинских траншей российские военные еще не зашли в поселок. В сводке самостийного Генштаба говорится о наступательных действиях украинской армии в направлении Богдановки, Хромова и Клещеевки. При этом западные СМИ подтверждают попытки ВСУ восстановить контроль над территорией к северо-западу от Артемовска.

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В районе Хромово и на трассе идут жестокие бои, что подтверждается сообщениями украинских военных в соцсетях. По мнению Ситникова, сейчас можно говорить говорить об образовании в Артемовске двух «котлов». Туда попали боевики 120-й, 127-й, 225-й и 241-й бригад вместе с иностранными наемниками, сражающимися на стороне ВСУ.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сдача Артемовска грозит отступлением украинских войск, которое закончится только около западных границ страны. Сам город находится на важном участке боевых действий, а сам выполняет роль стратегического пункта.