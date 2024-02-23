Спецоперация 23 февраля 2024, 15:24 Российские войска атаковали аэродром Кульбакино в Николаеве «Военная хроника»: ВС России ударили по аэродрому в Николаеве РИА «Новости»

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Вооруженные силы России атаковали крупный военный аэродром ВСУ Кульбакино на юго-восточной окраине Николаева. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

В транспортном узле базировалась 229-я бригада тактической авиации украинской армии. Объект зачастую использовали в качестве аэродрома подскока для воздушных судов Су-24М 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.

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Немногим ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве. В регионе звучали сирены воздушной тревоги. Официальной информации не поступало.

Ночью в Одессе также прогремели взрывы. В области объявили воздушную тревогу. После хлопков в городе загорелся инфраструктурный объект.

Ранее у администрации в городе Ржищеве Киевской области прозвучал взрыв. На месте ЧП обнаружили листовки против насильственной мобилизации на Украине.