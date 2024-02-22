Мир 22 февраля 2024, 14:26 Листовки против мобилизации нашли на месте взрыва в Киевской области Подпольщик Лебедев: на месте взрыва под Киевом нашли листовки против мобилизации Freepik

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Листовки против насильственной мобилизации на Украине нашли в городе Ржищеве в Киевской области. На месте сработало самодельное взрывное устройство, рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Взрыв прозвучал возле здания городской администрации утром 15 февраля. На место сразу же приехала полиция. При осмотре правоохранители нашли листовки и гранаты. На буклетах разместили призыв сопротивляться незаконной мобилизации.

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«Ситуацию с листовками решили замять и совершенно не давать огласки. Сразу пошел посыл про теракт, заложенное СВУ, „рашистов“ и „орков“ — все стандартно», — сообщил Лебедев.

Украинские силовики приступили к поквартирному обходу в районе происшествия. Они опрашивали свидетелей и смотрели записи с камер видеонаблюдения, но ничего не обнаружили.

Массовую мобилизацию на Украине стали проводить в хаотичном порядке. Жители Николаева и Одессы боятся выходить на улицу из-за облав.