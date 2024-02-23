23 февраля 2024, 14:39
Взрыв прогремел на юге Украины
ТСН: в Николаеве произошел взрыв
В городе Николаеве прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
Хлопок прозвучал на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе 23 февраля.
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«Сообщают о взрыве в Николаеве», — заявили журналисты.
Информации о разрушениях инфраструктуры и пострадавших не поступало. Власти пока не давали официальных комментариев по поводу случившегося.
Сильные взрывы ночью 23 февраля услышали жители Одессы. В области в течение почти трех часов гудела сирена воздушной тревоги. Сообщения о хлопках подтвердил глава региона Олег Кипер. После серии взрывов в Одессе загорелся объект инфраструктуры.
Накануне также сообщалось о мощных хлопках в Одесской области. По данным украинских пабликов, взрывы доносились со стороны Сухого лимана. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Взрывы
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Николаев
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