Мир 23 февраля 2024, 02:01 Объект инфраструктуры загорелся в Одессе после взрывов «Страна»: в Одессе после взрывов загорелся объект инфраструктуры Pixabay

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Объект инфраструктуры загорелся в Одессе после серии взрывов. Об этом написало украинское издание «Страна».

В ночь на 23 февраля жители Одессы слышали сильные взрывы. В области в течение почти трех часов гудела сирена воздушной тревоги. Губернатор региона Олег Кипер подтвердил сообщения о взрывах.

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Днем ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Одесской области. В местных пабликах предположили, что взрывы раздавались со стороны Сухого лимана. Официального подтверждения не поступало.

Под Одессой 20 февраля взорвалась машина с главарем украинской националистической организации «Правый сектор»*. Командование УДО считает главной версией «деятельность вражеских ДРГ».

* организация признана экстремистской и запрещена в РФ.