Спецоперация 25 февраля 2024, 21:00 Российские военные вошли в село Работино Глава Запорожской области Балицкий: российские военные вошли в Работино РИА «Новости»

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Военнослужащие России вошли в село Работино. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передало РИА «Новости».

Он отметил, что ВСУ потеряли в этом регине тысячи жизней и большое количество боевой техники. ВС РФ продолжают наступать и проламывать силы украинских войск.

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Ранее глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что военные России продвинулись к центру села Работино. Он отмечал, что в населенном пункте вели ожесточенные бои.

По словам Рогова, если ВСУ потеряют контроль над работинским выступом, то это станет окончательным крестом на украинском «контрнаступе».

Отставной полковник СБУ Олег Стариков назвал Запорожское направление самым уязвимым для украинских военных. Десантники ВС России принялись выбивать противника с занятых рубежей.