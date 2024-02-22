Спецоперация 22 февраля 2024, 07:56 Названо самое уязвимое для ВСУ направление спецоперации Отставной полковник СБУ Стариков назвал Запорожье уязвимым для ВСУ местом MOD Russia/via Globallookpress.com

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Запорожье — уязвимое для ВСУ направление, и именно по нему могут ударить ВС России в ближайшее время. Таким мнением поделился отставной полковник СБУ Олег Стариков с украинским журналистом Василием Головановым.

«Они (ВС РФ — прим. ред.) постоянно держат нашу оборону на всей линии боевого соприкосновения в напряжении, ищут слабые места <…>. Сейчас слабое место у нас — Запорожье», — процитировало Старикова РИА «Новости».

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Он отметил, что российские войска в 2024 году стали применять стратегию «качели»: бьют в одном месте, отходят и бьют в другом. Отставной украинский полковник не исключил, что так будет и тут — вооруженные силы РФ предпримут отвлекающие маневры на севере, но при этом главный удар нанесут на юге.

Ранее, 14 февраля, стало известно, что группа украинских военнослужащих без единого выстрела сдалась в плен в районе села Работино в Запорожской области.

Офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что жители Запорожья уже готовятся к сдаче города, настроены на продажу квартир.