Спецоперация 22 февраля 2024, 09:45 Десантники на Запорожском направлении сосредоточились на выбивании ВСУ с рубежей Командир «Спартак»: десантники выбивают ВСУ с рубежей на запорожском участке РИА «Новости»

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Обстановка на Запорожском направлении сложная, но стабильная. Десантники сосредоточились на ударах по противнику на рубежах. Командир танкового экипажа с позывным Спартак сообщил об этом РИА «Новости».

«В данный момент более или менее спокойная ситуация, контролируемая, сложная, но контролируемая, как у нас говорят в армии. Мы потихонечку выбиваем противника с рубежей, на которых он находился», — сказал он.

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Спартак заявил, что цели выявляли при помощи беспилотников, танкисты стреляли по ним с закрытых позиций. По словам военнослужащего, удары наносили с расстояния до 10 километров.

Отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков назвал Запорожское направление самым уязвимым. Он не исключил, что российские войска, как и на других участках вооруженного конфликта, прибегнут к тактике «качелей» — устроят отвлекающие маневры в одном месте, чтобы ударить в другом.