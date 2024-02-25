Важное 25 февраля 2024, 03:38 Российская армия продвинулась к центру села Работино, идут ожесточенные бои Рогов заявил об ожесточенных боях в селе Работино в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские войска продвинулись к центру села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил РИА «Новости» глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, населенный пункт стал одной из самых горячих точек на этом направлении.

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«Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации», — подчеркнул он.

Как отметил Рогов, украинская армия оказывает серьезное сопротивление.

В случае потери военными ВСУ контроля над работинским выступом будет окончательно поставлен крест на украинском «контрнаступе», подчеркнул Рогов.

Ранее он заявил, что Работино стало символом малочисленных достижений украинской армии в прошлом году. По этой причине Вооруженным силам Украины приказали удержать его любой ценой.