25 февраля 2024, 03:38
Российская армия продвинулась к центру села Работино, идут ожесточенные бои
Рогов заявил об ожесточенных боях в селе Работино в Запорожской области
Российские войска продвинулись к центру села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил РИА «Новости» глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, населенный пункт стал одной из самых горячих точек на этом направлении.
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«Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации», — подчеркнул он.
Как отметил Рогов, украинская армия оказывает серьезное сопротивление.
В случае потери военными ВСУ контроля над работинским выступом будет окончательно поставлен крест на украинском «контрнаступе», подчеркнул Рогов.
Ранее он заявил, что Работино стало символом малочисленных достижений украинской армии в прошлом году. По этой причине Вооруженным силам Украины приказали удержать его любой ценой.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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