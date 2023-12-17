17 декабря 2023, 14:52
Российские средства ПВО уничтожили 91 беспилотник ВСУ за сутки
Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25 за сутки
За сутки российские силы уничтожили 91 украинский беспилотник. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Дроны ликвидировали, в частности, в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской области, Запорожской и Херсонской областях.
Он добавил, что средства противовоздушной обороны сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 в районах Доброполья и Дружковки в ДНР и Елизаветовки в Николаевской области, а также перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и американскую управляемую авиабомбу JDAM.
Ранее Минобороны отчиталось о ночном уничтожении и перехвате 33 украинских беспилотников в Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях. В Липецкой области атаку с дрона зафиксировали впервые. Власти региона заверили, что для обеспечения безопасности жителей приняли необходимые меры.
Утром 17 декабря в небе над Волгоградской областью ликвидировали еще два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Жертв и разрушений нет.
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