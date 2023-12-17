Происшествия 17 декабря 2023, 07:19 Российские системы ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА над территорией России МО: военные сбили 33 дрона ВСУ над тремя областями России в ночь на 17 декабря РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные ликвидировали 33 украинских беспилотника самолетного типа в Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, украинские боевики с помощью БПЛА пытались совершить террористическую атаку. Удар по дронам нанесли в ночь на 17 декабря.

Реклама

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей», — отметили в пресс-службе.

Ранее американский военный эксперт Марк Канциан рассказал журналистам, что у ВС России появился новый метод борьбы с дронами. Российские военнослужащие устанавливают в траншеях защитный экран.

Это приспособление не может полностью защитить бойцов от БПЛА, но создает серьезные помехи для работы беспилотников. Защитные экраны позволяют скрыть местонахождение ВС России и являются «разумной адаптацией» на позициях, где используются дроны, добавил Канциан.