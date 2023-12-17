Происшествия 17 декабря 2023, 10:06 Украина впервые атаковала Липецкую область дронами, обошлось без жертв Губернатор Артамонов заявил о первом случае атаке дронов ВСУ в Липецкой области Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российские системы ПВО в ночь на 17декабря сбили украинский дрон самолетного типа в Липецкой области. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать наш регион. Я прошу всех сохранять спокойствие», — написал он.

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Артамонов добавил, что в Липецкой области приняты необходимые меры для безопасности жителей. Регион взаимодействует с Минобороны России. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Системы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Утром 17 декабря под Волгоградом уничтожили еще два украинских дрона, в регионе ограничили аэронавигацию.

Ранее Вооруженные силы Украины р анили одного человека и убили 12 коров в Белгородской области. Украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотников.