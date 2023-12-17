Происшествия 17 декабря 2023, 08:27 Еще два беспилотника ВСУ уничтожили в Волгоградской области Минобороны: ПВО утром уничтожила два беспилотника в Волгоградской области

Читать 360tv в

Дежурные средства противовоздушной обороны утром 17 декабря уничтожили два украинских беспилотника над Волгоградской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Реклама

Пресс-служба администрации Волгоградской области привела слова главы региона Андрея Бочарова о том, что утреннюю атаку беспилотников удалось отразить, «жертв и разрушений нет».

А ночью ВСУ попытались атаковать с беспилотников и Волгоградскую, и Ростовскую, и Липецкую области. Средства ПВО успешно справились с 33 дронами. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале уточнил, что массовую атаку беспилотников удалось отразить в районе Морозовска и Каменска. Происшествие обошлось без жертв.