22 марта 2023, 02:05
Российские ракеты ударили по аэродрому в Одессе, откуда ВСУ атаковали Крым
«РВ»: ВС РФ нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, откуда ВСУ атаковали Джанкой
В Сети появились кадры удара российскими военными по аэродрому Школьный в Одессе. Оттуда накануне украинские боевики направили на Джанкой беспилотники, начиненные взрывчаткой и шрапнелью. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Момент удара по аэродрому Школьный в Одессе, с которого враг посылает БПЛА-камикадзе атаковать Крым. Также в сторону Украины сейчас летят наши дроны-камикадзе „Шахид/Герань“», — говорится в комментарии.
Реклама
Авторы также сообщили со ссылкой на украинские каналы, что в районе поселка Таирово в Одессе начался сильный пожар.
Реклама
В ночь на 21 марта в районе Джанкоя сработала система ПВО. Она сбила несколько беспилотников. Их обломки повредили жилой дом, техникум и магазин. В результате один человек попал в больницу. После этого происшествия в Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации.
Советник главы Крыма Олег Крючков выразил уверенность, что целью сбитых на севере Крыма беспилотников были гражданские объекты, так как рядом нет никакой военной инфраструктуры.
Ракеты
Одесса
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама