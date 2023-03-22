Спецоперация 22 марта 2023, 02:05 Российские ракеты ударили по аэродрому в Одессе, откуда ВСУ атаковали Крым «РВ»: ВС РФ нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, откуда ВСУ атаковали Джанкой РИА «Новости»

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В Сети появились кадры удара российскими военными по аэродрому Школьный в Одессе. Оттуда накануне украинские боевики направили на Джанкой беспилотники, начиненные взрывчаткой и шрапнелью. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Момент удара по аэродрому Школьный в Одессе, с которого враг посылает БПЛА-камикадзе атаковать Крым. Также в сторону Украины сейчас летят наши дроны-камикадзе „Шахид/Герань“», — говорится в комментарии.

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Авторы также сообщили со ссылкой на украинские каналы, что в районе поселка Таирово в Одессе начался сильный пожар.

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В ночь на 21 марта в районе Джанкоя сработала система ПВО. Она сбила несколько беспилотников. Их обломки повредили жилой дом, техникум и магазин. В результате один человек попал в больницу. После этого происшествия в Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации.

Советник главы Крыма Олег Крючков выразил уверенность, что целью сбитых на севере Крыма беспилотников были гражданские объекты, так как рядом нет никакой военной инфраструктуры.