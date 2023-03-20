Происшествия 20 марта 2023, 23:52 Система ПВО сработала в районе Джанкоя в Крыму Глава Крыма Аксенов: в районе Джанкоя сработала система ПВО, есть раненые

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Российская система ПВО отработала в районе Джанкоя. В результате падения осколков ранен один человек, сообщил в Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его информации, повреждено домовладение и магазин. На место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

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«В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен», — написал Аксенов.

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Проводится оценка последствий удара, будут приняты решения о компенсациях пострадавшим. Аксенов отметил, что находится на рабочем месте и координирует работу служб.

Ранее стало известно, что неизвестные попытались подорвать газопровод в Симферополе. Злоумышленник проник на территорию газового узла в Центральном районе и заложил взрывчатку мощностью до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадавших и разрушений нет. По данному факту проводится проверка, официальная информация не поступала.