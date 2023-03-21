21 марта 2023, 02:56
Сбитые в Крыму беспилотники были начинены шрапнелью и целились в гражданские объекты
Советник главы Крыма Крючков: целью сбитых в Крыму БПЛА были мирные объекты
Целью сбитых на севере Крыма беспилотников были гражданские объекты, так как никакой военной инфраструктуры рядом нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы республики Олег Крючков.
Он добавил, что каждый дрон был начинен взрывчаткой и шрапнель.
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«Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами», — написал Крючков.
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Кроме этого, Крючков рассказал, что на сбитых беспилотниках были нанесены рисунки с интернет-мемами. По его словам, это «особый цинизм», учитывая, что метили украинцы по мирным объектам.
Ранее системы ПВО сработали в районе Джанкоя в Крыму. Пострадал 33-летний мужчина, его с осколочными ранениями доставили в больницу. Также осколками повреждено несколько объектов, в том числе частный дом. Кроме этого, произошел пожар в продуктовом магазине.
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