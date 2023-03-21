Общество 21 марта 2023, 09:50 Режим ЧС начал действовать в Джанкое после случая с беспилотниками Администрация Джанкоя заявила о действии режима ЧС из-за сбитых беспилотников Олег Крючков / Telegram

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня введен в городе Джанкой (Крым), где сбили беспилотники. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» заявил глава администрации города Игорь Ивин.

«Все поврежденные объекты находятся на контроле. Созданы рабочие группы, выявляют ущерб и согласно нормативной базе компенсация потерпевшим сторонам — за счет резервного фонда», — сказал он.

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Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник сработала в районе Джанкоя. Она сбила несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным сведениям, их обломки повредили жилой дом, техникум, магазин. В результате случившегося один человек пострадал.

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Следственный комитет России сообщил, что беспилотники оказались нацелены на гражданские объекты. В связи с этим начато расследование. Занятия в техникуме пока приостановили, уточнил советник главы Крыма Олег Крючков. Об этом написало РИА «Новости».