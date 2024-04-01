Спецоперация 01 апреля 2024, 11:14 ВС России осталось 650 метров до Часова Яра — СМИ «РВ»: российским войскам осталось 650 метров до Часова Яра РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российской армии осталось всего 650 метров до Часова Яра. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, 98-я ивановская дивизия ВДВ успешно продвигается вперед, продолжает прорыв обороны противника, занимает его опорные пункты один за другим. ВС России заняли лесополосу, идущую от восточной окраины Лиственного леса к заказнику Ступки-Голубовские 2, и подтягивают резервы для штурма с более широким охватом.

Реклама

Украинские военные аналитики «с тревогой сообщают о поражениях ВСУ», добавили авторы канала.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен спрогнозировал скорое взятие Часова Яра российскими военнослужащими. Он отметил, что ВСУ сильно обороняются на этом направлении, но многие аналитики сходятся на том, что скоро украинской армии придется уступить территорию, и НАТО стоит проработать альтернативный план в случае такого развития событий.