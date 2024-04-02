Спецоперация 02 апреля 2024, 07:16 Часов Яр утратил стратегическое значение для ВСУ Советник Кимаковский: Часов Яр утратил для Украины стратегическое значение РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины использовали город Часов Яр как логистический пункт, но из-за продвижения российских войск он утратил свое значение. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об этом РИА «Новости».

«Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», — сказал он.

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Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр использовали как место обеспечения войск, ротации, укрепрайон и склад с 2014 года. Однако российские войска подошли вплотную, на расстояние километра от города. По словам советника, это стало серьезной проблемой для украинской армии.

Другим важным логистическим пунктом для ВСУ Игорь Кимаковский назвал Артемовск. При ротации в нем грузили части, побывавшие в боях. Вооруженные силы России взяли город под контроль в 2023 году.