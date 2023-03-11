Спецоперация 11 марта 2023, 15:28 Российские бойцы расположились в 1,2 км от административного центра Артемовска Основатель «Вагнера» Пригожин: российские силы находятся в 1,2 км от центра Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские силы находятся в 1,2 километра от административного центра Артемовска. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его комментарий опубликовал военкор, специалист по военно-политической активности НАТО и стран Запада Александр Симонов в Telegram-канале.

Журналист задал вопросы Пригожину во время проходки по Артемовску.

Реклама

«Вот около пятиэтажки, откуда дым идет — здание администрации города, центр города административный. До него один километр и 200 метров», — сказал основатель ЧВК.

Реклама

В субботу, 11 марта, СМИ сообщили, что «вагнеровцы» форсируют реку Бахмутку. «Оркестранты» уже приступили к прорыву к центру Артемовска. Они хотят пробить оборону Вооруженных сил Украины на разных флангах.

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказали, что положение ВСУ в городе становится еще более плачевным. «Вагнеровцы» перерезали последний крупный путь снабжения украинских подразделений. Сейчас ВСУ вынуждены использовать размытые грунтовые трассы.

Пресс-секретарь украинской Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что НАТО не до конца осознают, что происходит в Артемовске.