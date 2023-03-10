Мир 10 марта 2023, 03:47 НАТО обвинили в непонимании ситуации в Артемовске Пресс-секретарь группировки ВСУ Череватый: НАТО не до конца понимает ситуацию в Артемовске РИА «Новости»

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В НАТО не до конца понимают, что происходит в Артемовске, и ориентируются на сухие цифры. Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского телемарафона.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг озвучил прогноз, что город в ближайшие несколько дней может перейти под контроль ВС РФ. Он также не в первый раз заявил, что недооценивать возможности российской армии — опасно. В ответ на это Череватый обвинил НАТО в непонимании ситуации.

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«Им трудно до конца понять логику происходящего. К таким заявлениям нужно относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они все-таки не понимают», — заявил он.

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В среду, 8 марта, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, войска России взяли под контроль всю восточную часть Артемовска. Ожесточенные бои за город продолжаются. Для Украины сдача этого населенного пункта губительна — так Россия откроет путь к Краматорску и Славянску.