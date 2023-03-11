Спецоперация 11 марта 2023, 09:44 ЧВК «Вагнер» начала пробиваться к центру Артемовска — СМИ «Русская весна»: ЧВК «Вагнер» прорывается к центру Артемовска РИА «Новости»

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ЧВК «Вагнер» форсирует реку Бахмутку и уже начинает прорываться к центру Артемовска, сообщило издание «Русская весна». Российские силы стремятся пробить оборону ВСУ на разных флангах.

На севере Артемовска вагнеровцы активно наступают на металлообрабатывающий завод «АЗОМ». На юге наступление идет по нескольким направлениям. Штурмовые отряды ЧВК за день предприняли семь атак в лесопосадки юго-восточнее района Квадраты. Не менее мощно давление ВС России восточнее Ивановского. Кроме того, тяжелые бои продолжаются севернее Соледара. ЧВК «Вагнер» прощупывает слабые места украинских войск и максимально задействует диверсионно-разведывательные группы.

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По данным СМИ, украинские военные аналитики признают, что ситуация «стабильно тяжелая» и ЧВК стремится расширить северный фланг на запад.

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Вооруженные силы Украины всеми силами пытаются удержать Артемовск, стягивая туда новые группировки, но лишь несут все больше потерь.