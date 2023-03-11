Спецоперация 11 марта 2023, 14:25 Россия перерезала последний крупный путь снабжения ВСУ в Артемовске — СМИ РВ: бойцы «Вагнера» перерезали последний крупный путь снабжения ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Положение ВСУ в Артемовске становится все более плачевным, бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали последний крупный путь снабжения противника, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным издания, этот факт уже признали украинские специалисты и теперь их военным приходится пользоваться размытыми грунтовыми трассами.

Украинские военные аналитики отметили, что в Артемовске идут очень тяжелые бои и ситуация для ВСУ стала критической.

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«Фактически трасса уже не одну неделю не является проездной и задействуются альтернативные пути. Но остаться с узкой „горловиной“ для снабжения — это крайне опасно», — процитировало издание заявление специалистов с Украины.

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По их словам, бойцы «Вагнера» атакуют и одновременно расширяют северный фланг на запад, наступая на Богдановку, и стремятся обойти Хромовое с восточной стороны. Такие же ожесточенные бои идут на юге и востоке Ивановского, уточнили эксперты.

Военнослужащие ЧВК начали форсирование реки Бахмутки. Российские подразделения стремятся пробиться в центр Артемовска.