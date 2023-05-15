Эксклюзив 15 мая 2023, 12:01 Избавляется от ненужного. Зачем Франция на самом деле отправляет Украине колесные танки Военный обозреватель Литовкин: Запад выставит Украине счет после поставок оружия и техники Публичное достояние

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Франция в ближайшие недели оснастит ВСУ десятками бронемашин, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC. Однако эти боевые машины не так хороши, как кажется на первый взгляд. Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «360» рассказал, что такой танк передвигается по дорогам, плотному грунту, но по чернозему он не пройдет.

Более того, в таком случае AMX-10RC будет представлять собой хорошую мишень.

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«Франция избавляется от того, чего ей не надо. Потом она демонстрирует, что поддерживает Украину всеми фибрами души и помогает бороться против российской агрессии. У них же Украина — это жертва, а Россия — агрессор. Никто не вспоминает, что восемь лет эта жертва убивала людей в Донбассе. Это обычное европейское и американское лицемерие», — сказал Литовкин.

Поведение стран, поддерживающих Украину, Литовкин назвал бизнесом на крови. Он пояснил, что по сути те же танки даются не даром, а под некие выплаты со стороны Украины в будущем.

«Будет платить, если что-то от нее останется, так что все выставят счет Украине», — подчеркнул собеседник издания.

Украина несколько месяцев готовится к контрнаступлению, поэтому то и дело просит западные страны о помощи в поставке боеприпасов и техники. Однако в успехе операции не уверен даже президент страны Владимир Зеленский.