02 февраля 2024, 09:22
Российская армия в районе Тернов продвинулась на два километра
Офицер Марочко: ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении
Подразделения Вооруженных сил России улучшили положение на Краснолиманском направлении. Они продвинулись в районе села Терны, города Кременная и Серебрянского лесничества, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«Больше всего удалось продвинуться в районе Тернов. Используя естественные укрытия и рельеф местности, наши подразделения продвинулись вглубь на более чем два километра», — сообщил он.
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В районе Кременной, по словам офицера, российские войска улучшили положение по переднему краю. Андрей Марочко сообщил, что в Серебрянском лесничестве благодаря поддержке артиллерии и авиации выровняли линию боевого соприкосновения на участке до 3,5 километра, у Белогоровки разбили опорный пункт.
Минобороны России сообщило 31 января об успехе армии на Донецком и Краснолиманском направлениях. Военнослужащие задействовали звуковещательную станцию, чтобы призвать украинских бойцов сложить оружие.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Красный Лиман
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