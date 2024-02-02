Спецоперация 02 февраля 2024, 09:22 Российская армия в районе Тернов продвинулась на два километра Офицер Марочко: ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил России улучшили положение на Краснолиманском направлении. Они продвинулись в районе села Терны, города Кременная и Серебрянского лесничества, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Больше всего удалось продвинуться в районе Тернов. Используя естественные укрытия и рельеф местности, наши подразделения продвинулись вглубь на более чем два километра», — сообщил он.

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В районе Кременной, по словам офицера, российские войска улучшили положение по переднему краю. Андрей Марочко сообщил, что в Серебрянском лесничестве благодаря поддержке артиллерии и авиации выровняли линию боевого соприкосновения на участке до 3,5 километра, у Белогоровки разбили опорный пункт.

Минобороны России сообщило 31 января об успехе армии на Донецком и Краснолиманском направлениях. Военнослужащие задействовали звуковещательную станцию, чтобы призвать украинских бойцов сложить оружие.