31 января 2024, 14:16
Российская армия за сутки достигла успеха на двух направлениях СВО
Минобороны: ВС РФ улучшили позиции на Краснолиманском и Донецком направлениях
Положение Вооруженных сил России улучшилось на Краснолиманском и Донецком направлениях спецоперации. Войска заняли более выгодные позиции, сообщило Минобороны.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Удары по подразделениям Вооруженных сил Украины нанесли у населенных пунктов Григоровка и Дзержинское ДНР, три атаки штурмовых групп отразили около Ямполовки ДНР и Кузьмино ЛНР.
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На Донецком направлении сражались подразделения группировки войск «Юг». Они улучшили свое положение по переднему краю, поразили технику и военнослужащих у Верхнекаменского, Красного, Артемовского, Курдюмовки, Клещеевки и Ленинского ДНР.
Боевые потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 280 человек, на Донецком — до 310. Противник остался без 17 автомобилей, пяти боевых бронированных машин, танка и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».
На Купянском направлении ВСУ лишились опорного пункта. Минобороны России показало его уничтожение.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Красный Лиман
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