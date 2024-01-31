Важное 31 января 2024, 14:16 Российская армия за сутки достигла успеха на двух направлениях СВО Минобороны: ВС РФ улучшили позиции на Краснолиманском и Донецком направлениях РИА «Новости»

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Положение Вооруженных сил России улучшилось на Краснолиманском и Донецком направлениях спецоперации. Войска заняли более выгодные позиции, сообщило Минобороны.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Удары по подразделениям Вооруженных сил Украины нанесли у населенных пунктов Григоровка и Дзержинское ДНР, три атаки штурмовых групп отразили около Ямполовки ДНР и Кузьмино ЛНР.

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На Донецком направлении сражались подразделения группировки войск «Юг». Они улучшили свое положение по переднему краю, поразили технику и военнослужащих у Верхнекаменского, Красного, Артемовского, Курдюмовки, Клещеевки и Ленинского ДНР.

Боевые потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 280 человек, на Донецком — до 310. Противник остался без 17 автомобилей, пяти боевых бронированных машин, танка и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

На Купянском направлении ВСУ лишились опорного пункта. Минобороны России показало его уничтожение.