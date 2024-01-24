Мир 24 января 2024, 09:35 Бойцов ВСУ заставили круглосуточно строить укрепления в районе Серебрянского лесничества Офицер Марочко: боевики ВСУ построили укрепления на Краснолиманском направлении Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинское командование перебросило на Краснолиманское направление дополнительные подразделения. Им поручили круглосуточно и невзирая на погоду укреплять оборонительные сооружения, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

В район Серебрянского лесничества, по его информации, переправили военнослужащих 111-й бригады территориальной обороны. Им поручили инженерные работы — строить новые и укреплять старые сооружения.

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«Несмотря на сложные метеоусловия, боевики продолжают укреплять разветвленную сеть оборонительных позиций и возводить новые фортификации. Работы ведутся как в дневное, так и ночное время», — сказал офицер.

На Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины начали тестировать импортные станции радиоэлектронной борьбы. Андрей Марочко сказал, что они экспериментировали с алгоритмами и частотами. Для восполнения боевых потерь командование провело в районе Серебрянки, Белогоровки и Торского ротацию, но треть новобранцев погибли, не добравшись до места службы.