24 января 2024, 09:35
Бойцов ВСУ заставили круглосуточно строить укрепления в районе Серебрянского лесничества
Офицер Марочко: боевики ВСУ построили укрепления на Краснолиманском направлении
Украинское командование перебросило на Краснолиманское направление дополнительные подразделения. Им поручили круглосуточно и невзирая на погоду укреплять оборонительные сооружения, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
В район Серебрянского лесничества, по его информации, переправили военнослужащих 111-й бригады территориальной обороны. Им поручили инженерные работы — строить новые и укреплять старые сооружения.
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«Несмотря на сложные метеоусловия, боевики продолжают укреплять разветвленную сеть оборонительных позиций и возводить новые фортификации. Работы ведутся как в дневное, так и ночное время», — сказал офицер.
На Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины начали тестировать импортные станции радиоэлектронной борьбы. Андрей Марочко сказал, что они экспериментировали с алгоритмами и частотами. Для восполнения боевых потерь командование провело в районе Серебрянки, Белогоровки и Торского ротацию, но треть новобранцев погибли, не добравшись до места службы.
ДНР
ВСУ
Красный Лиман
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