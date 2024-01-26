Спецоперация 26 января 2024, 12:01 Украинских боевиков под Красным Лиманом призвали сдаться Минобороны: российские бойцы призвали ВСУ под Красным Лиманом сдаться РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские бойцы группировки «Центр» через звуковещательную станцию призвали солдат Вооруженных сил Украины сдаться в плен на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Военнослужащие группировки войск „Центр“ продолжают плановую боевую работу по призыву украинских военнослужащих сложить оружие и добровольно сдаться в плен, тем самым сохранив себе жизнь», — указали в оборонном ведомстве.

Реклама

Для этого на линии боевого соприкосновения работают экипажи звуковещательных станций ЗС-88 на базе бронетранспортера БТР-80. Они, как уточнили в Минобороны, рискуют своими жизнями, чтобы сообщить противнику основные положения международного гуманитарного права.

Украинский боец Владимир Лотницкий признался, что попадание в плен к российским бойцам стало единственным шансом на спасение. Он рассказал, что ВСУ плохо готовят личный состав в подразделениях, а также национальной армии не хватает современной военной техники.